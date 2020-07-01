Karabük'te sulama tesisi onarım çalışmaları - Son Dakika

Karabük İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından, 2020 yılı yatırım programı kapsamında yürütülen sulama tesisi onarım projeleri çalışmaları devam ediyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, merkez ilçe Burunsuz, Cemaller, Yukarıkızılcaören köyleri sulama suyu tesisi bakım, onarım ve Yukarıkızılcaören köyü sulama suyu tesis geliştirme çalışmalarını Tarımsal Hizmetler Müdürü Yavuz Ülgen ile inceledi.

İl Özel İdaresi olarak tarımsal alanların korunması ve desteklenmesi için çalıştıklarını belirten Uzun, Karabük'te tarımsal faaliyetler çerçevesinde sulama tesislerinin bakım, onarım ve projeleri geliştirme adına çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sulama kanallarında sıkıntılı olanları aktif hale getirme adına incelemelerde bulunduklarını ifade eden Uzun, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile bazı projelerde birlikte hareket ederek çiftçilerimize destek oluyoruz. Devletimizin imkanları doğrultusunda vatandaşlarımıza en güzel hizmetleri vermeye gayret gösteriyoruz." dedi.