Karabük'te sulu tarıma geçince patates ektiler - Son Dakika

KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde bulunan Hatipoğlu Göleti ile sulu tarıma geçen ve tohumları toprakla buluşturan çiftçiler, deneme ekimini gerçekleştirdikleri patatesin hasadını yaptı. Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Devlet Su İşleri tarafından yapılan yatırımların olumlu meyvelerini vermeye başladığını söyledi.

Ovacık ilçesinde 6 bin 330 dekar alanı sulanabilir arazi niteliğine kavuşturan Hatipoğlu Göleti sayesinde toprak su ile buluştu. Çiftçinin toprağını suyla buluşturmasının ardından üretimde kalite ve rekolte yükselmeye başladı. Sulu tarımdan önce buğday ile arpa gibi kısıtlı ürün yetiştirilen ve tarlaların bir kısmını nadasa bırakan çiftçiler, toprağın su ile buluşmasının ardından bölgede ürün yelpazesini genişletti.