Karabük'te sulu tarıma geçince patates ektiler - Son Dakika

KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde bulunan Hatipoğlu Göleti ile sulu tarıma geçen ve tohumları toprakla buluşturan çiftçiler, deneme ekimini gerçekleştirdikleri patatesin hasadını yaptı. Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Devlet Su İşleri tarafından yapılan yatırımların olumlu meyvelerini vermeye başladığını söyledi.

Ovacık ilçesinde 6 bin 330 dekar alanı sulanabilir arazi niteliğine kavuşturan Hatipoğlu Göleti sayesinde toprak su ile buluştu. Çiftçinin toprağını suyla buluşturmasının ardından üretimde kalite ve rekolte yükselmeye başladı. Sulu tarımdan önce buğday ile arpa gibi kısıtlı ürün yetiştirilen ve tarlaların bir kısmını nadasa bırakan çiftçiler, toprağın su ile buluşmasının ardından bölgede ürün yelpazesini genişletti.

Ovacık'a bağlı Doğanlar Köyü'nde deneme ekimi gerçekleştirilen ve hasadına başlanılan patatesler, verimi ve kalitesiyle üreticisinin yüzünü güldürdü. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte ürün çeşitliliğini artırmak adına girişimlerde bulunan İsmail Yerlikaya, "Burada daha önce buğday ekiliyordu. Buraya sulama göletinin gelmesiyle değişik bir ürün elde etmek istedik. Aldığımız verim bizi mutlu etti. Bu yıl 17,5 dönümü ektik. Dönüm başına yaklaşık 4 ton ürün elde ettik. Sulama göleti sayesinde bunu bu sene yapabildik. İnşallah seneye her yer patates olur ya da sulu tarıma uygun ürün olur. Tek gayemiz memleketimizde farklı ürünler elde edebilmek." diye konuştu.?Alternatif her üretimi desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Karabük ölçeğinde son yıllarda Devlet Su İşleri tarafından yapılan yatırımlar olumlu meyvelerini vermeye başladı. Şu an için Hatipoğlu Göleti yaklaşık 3 yıldır görevini devam ettirmektedir. Devlet Su İşleri tarafından yapılan Hanköy, Eskipazar ilçemizde Ova ve Haslı, Safranbolu 'da yapılan Aldeğirmeni projeleri tamamlandıktan sonra sulu tarım ile Karabük'ün çehresinin değişeceğini düşünmekteyiz. Üreticilerimizin yapmış oldukları çalışmalar bizi sevindirmektedir. Onlara da desteklerimiz vermekteyiz. Bunun en güzel örneğini Hatipoğlu Göleti civarında yapılan patates üretimi. Bu güzel patates örneğinde olduğu gibi sulu tarım alanlarında alternatif her üretimi desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.