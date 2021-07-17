Son dakika... Süpermarkette yeniden başlayan yangın söndürülmeye çalışılıyor - Son Dakika

Son dakika... Süpermarkette yeniden başlayan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Gelen son dakika haberlerine göre Karabük'te gece saatlerinde söndürülmesine rağmen süpermarkette yeniden başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Karabük'te gece saatlerinde söndürülmesine rağmen süpermarkette yeniden başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 100. Yıl Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir süpermarketin depo bölümünde gece saatlerinde çıkan yangın, Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı sırada depodan yeniden alevler yükseldi. Bunun üzerine deponun yer aldığı Prof. Dr. Burhanettin Uysal Caddesi polis ekiplerince trafiğe kapatıldı. Bölgeye sevk edilen Safranbolu Belediyesi ve KARDEMİR itfaiyeleri, iş makinelerinin yardımıyla yangını söndürmeye çalışıyor. Çalışmalar sırasında yoğun dumandan etkilenen iki itfaiye erine sağlık ekipleri müdahale etti. İtfaiyecilerden biri ayakta tedavi edildi, diğeri ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son Dakika

Tecavüz itirafı çok konuşulmuştu! Lady Gaga, bu kez de cinsellik açıklamasıyla şaşkınlık yarattı

Koronavirüs 40 yıllık yasağı bitirdi! Suudi Arabistan'dan mağalar namaz vakitlerinde açık kalmasına izin verdi

Kız arkadaş kurbanı olmuştu! Eski sevgilisinin göğsünden bıçakladığı Halim yaşama tutunamadı

Aşı olmayanlar için uygulanacak kısıtlamaları madde madde sıraladı! Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak öneri

Reklam yüzü olma hayali yüzünden etti! Güzellik merkezi mağduru genç kız aynalara küstü

Çöp atmak için ayrıldığı evinden tabutu çıktı! İhmal bu kez 18 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı

Eski eşinin kız kardeşiyle görüntülendi! Görüntü alan muhabirleri uyardı: Yanlış anlaşılma olmasın

Çavuşoğlu ile Faisal bin Ferhan görüşmesinde bayrak krizi! Türk bayrağı daha küçük boyutta kullanıldı