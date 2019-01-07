Son Dakika Haberleri: Karabük'te Şüpheli Ölüm

Karabük'te Şüpheli Ölüm

1 saat önce

Karabük'te Iraklı bir kişi evinde ölü bulundu.

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Karabük'te Iraklı bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Karabük Esentepe Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Faris Ahmed (56), evde eşi tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Faris Ahmed'in öldüğünü belirledi.

Ölümü şüpheli bulunan Faris Ahmed'in cesedi, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evde inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Faris Ahmed'in, Irak ordusunda subay olarak uzun süre görev yaptığı, yakınında bomba patlaması sonucu gazi olduğu ve 4 yıl önce Karabük'e yerleştiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:50 Kaynak: AA

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