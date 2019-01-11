Son Dakika Haberleri: Karabük'te Şüpheli Ölüm

Karabük'te Şüpheli Ölüm

19 dakika önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişi otel odasında ölü bulundu.

Karabük'te Şüpheli Ölüm, System.String[]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişi otel odasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Safranbolu ilçesinde bir otelde kalan Şaban Gündüz (67), uzun süre odasından çıkmayınca otel çalışanları tarafından polise ve yakınlarına haber verildi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Gündüz'ü, yerde hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Gündüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık incelemesinin ardından Gündüz'ün cesedi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:30 Kaynak: AA

Safranbolu, Karabük, Güncel
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