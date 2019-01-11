Karabük'te Şüpheli Ölüm
19 dakika önce
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişi otel odasında ölü bulundu.
Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde bir kişi otel odasında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Safranbolu ilçesinde bir otelde kalan Şaban Gündüz (67), uzun süre odasından çıkmayınca otel çalışanları tarafından polise ve yakınlarına haber verildi.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Gündüz'ü, yerde hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Gündüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Savcılık incelemesinin ardından Gündüz'ün cesedi otopsi için Ankara Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:30 Kaynak: AA
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