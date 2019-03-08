Son Dakika Haberleri: Karabük'te Şüpheli Ölüm

Karabük'te Şüpheli Ölüm

55 dakika önce

Karabük'te, yol kenarında yatar halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karabük'te Şüpheli Ölüm, System.String[]
Karabük'te, yol kenarında yatar halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesinde bir kişinin yerde yattığını gören vatandaşlar sağlık ekiplerine durumu bildirdi.

Olay yerine sağlık ekipleri geldi. Alkollü olduğu belirtilen Murat Ekemen (30) ambulansa binmek istemedi. Bunun üzerine polis ekiplerine haber verildi.

Polis aracıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Ekemen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eskipazar Belediyesi'nde işçi olarak çalıştığı öğrenilen Ekemen'in kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından kesinleşecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:52 Kaynak: AA

Polis, Karabük, Güncel
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