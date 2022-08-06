Otomobil önce bariyere ardından motosiklete çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil önce bariyere ardından motosiklete çarptı: 2 yaralı

06.08.2022 17:52
Otomobil önce bariyere ardından motosiklete çarptı: 2 yaralı

Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin önce bariyere ardından motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin önce bariyere ardından motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük- Ankara karayolu Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü önünde meydana geldi. Selim U. yönetimindeki 06 KLZ 14 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra aynı istikamette seyir halinde olan İlhan Y. (26) idaresindeki 06 BFR 667 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan 1 yolcu yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

YORUMLAR
500
İşitme Engelliler Kadın Futsal Türkiye Şampiyonası devam ediyor İşitme Engelliler Kadın Futsal Türkiye Şampiyonası devam ediyor Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil önce bariyere ardından motosiklete çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:17 Galatasaray'ın transferleri ezeli rakip taraftarlarını sinirlendirdi! Sosyal medya etiketleri gündem oldu
17:10 Kocaeli'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süper güç ülkeler İHA konusunda bizimle yatırıma girmek istiyorlar
17:02 Instagram'dan yeni özellik: Fotoğraflar tüm ekranı kaplayacak
16:39 Didier Drogba, Galatasaray taraftarına ve Türk futbolseverlere seslendi: Fatih Terim'in heykelini dikmek için daha ne bekliyorsunuz?
16:38 Galatasaray, yeni yıldızları Mertens ile Torreira'nın geliş saatini açıkladı! 23.45'te İstanbul'da olacaklar
16:30 "Sağdan sola donat" sözleriyle gündem olan Pelin Hurman'ı konuk alan Armağan Çağlayan'dan eleştirilere sert cevap: Sizin arkadaşınız değilim
16:16 Tunceli'de daireleri tek tek soyan 3 kadın, başka bir evi soyarken suçüstü yakalandı
15:47 Torreira ve Mertens'i renklerine bağlayan Galatasaray, bir süper yıldızla daha görüştü
15:39 Survivor'da kazandığı arabayı teslim alamadığı iddia edilen Batuhan Karacakaya: Biz o defteri çok şey kazanarak kapattık
15:26 Çocuğunu nehirden kurtaran anne akıntıya kapılarak kayboldu! Arama çalışmaları devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 17:52:11. #1.11#
SON DAKİKA: Otomobil önce bariyere ardından motosiklete çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement