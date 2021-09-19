"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.

Köyiçi Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, bisikletlerine "Bisiklet En İyi Psikologdur", "Bisiklet Ayaklarınızı Yerden Keser" ve "Egzoz Kokusuna Karşı Parfüm Kokusu" yazılı dövizler astı.

Renkli kıyafetler giyen kadınlar, daha sonra balon, çiçek ve oyuncaklarla süsledikleri bisikletleriyle tur attı.

Etkinliğin Safranbolu'daki temsilcisi Zülfiye Eraslan Özcan, yaptığı konuşmada, turun bu yıl yaklaşık 30 ülke ve 150 şehirde yurt içi ve dışında eş zamanlı düzenlendiğini söyledi.

Bisikletin doğa dostu ulaşım aracı olduğunu vurgulayan Özcan, yoğun kent trafiğine çözüm olabileceğini kaydetti.