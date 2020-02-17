Karabük'te süt ve süt ürünü işleyen firmaları denetlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'te süt ve süt ürünü işleyen firmaları denetlendi - Son Dakika

Karabük'te süt ve süt ürünü işleyen firmaları denetlendi

22 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Gıda Denetimi Seferberliği" kapsamında Karabük'te süt ve süt ürünleri imal eden işletmelerde denetim yapıldı.

Karabük'te süt ve süt ürünü işleyen firmaları denetlendi, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Gıda Denetimi Seferberliği" kapsamında Karabük'te süt ve süt ürünleri imal eden işletmelerde denetim yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık, gazetecilere yaptığı açıklamada 81 ilde gıda denetim seferberliği başlatıldığını aktardı.

Denetimlerin 6 gün süreceğini belirten Ayvalık, "Yarın et ve et ürünlerinde denetim olacak. Cumartesiye kadar olan günlerde ise bütün gıda işletmelerini denetlemiş olacağız. Ekibimiz 24 saat ve 7 gün boyunca vazifesinin başındadır." diye konuştu.

Ekipler, açıklama bitiminde il genelindeki süt ve süt ürünleri işleyen firmaları denetledi.

Ayvalık, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:06 Kaynak: AA
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