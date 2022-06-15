Karabük'te "Tabuttaki Asker" isimli tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika
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Karabük'te "Tabuttaki Asker" isimli tiyatro oyunu sahnelendi

15.06.2022 13:35
Karabük'te "Tabuttaki Asker" isimli tiyatro oyunu sahnelendi

Karabük'te jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Tabuttaki Asker" isimli tiyatro gösterisi yapıldı.

Karabük'te jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Tabuttaki Asker" isimli tiyatro gösterisi yapıldı.

Yönetmenliğini Erol Gündüz'ün yaptığı, Tiyatro Kumsal oyuncularının yer aldığı oyun, 100. Yıl Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Oyunu, Karabük Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Duran, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş ve eşi Devrim Gümüş, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanı Albay Hasan Başkök, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile askeri personel ve aileleri izledi.

Gösteride duygusal anlar yaşandı. Daha sonra sahneye çıkarak yönetmen ve oyuncuları tebrik eden, onlara çiçek veren Vali Gürel, teşkilatın kuruluş yıl dönümünü kutladı, oyunda emeği geçenlere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te 'Tabuttaki Asker' isimli tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te "Tabuttaki Asker" isimli tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika
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