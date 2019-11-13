Son Dakika › Güncel › Karabük'te takı, ev aletleri ve elektronik eşyalardan oluşan 527 kaçak ürün ele geçirildi - Son Dakika
Karabük'te takı, ev aletleri ve elektronik eşyalardan oluşan 527 kaçak ürün ele geçirildi
7 saat önce
Karabük'te, 527 kaçak ürün ele geçirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:02 Kaynak: AA
Karabük'te, 527 kaçak ürün ele geçirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma sonucu S.A'nın gümrük kaçağı ürünler sattığını tespit etti.
Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda takı, ev aletleri ve elektronik eşyalardan oluşan 527 kaçak ürün ile 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstanbul merkezli 8 ilde tütün kaçakçılığı operasyonu: 39 gözaltı Şarkıcı Fatih Bulut'un asker eğlencesindeki görüntülerine soruşturma Jandarma 1 milyon euro değerinde 2 altın heykel ele geçirdi Tokat'ta iğrenç olay! 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulunan 5 kişi tutuklandı