Son Dakika Haberleri: Karabük'te takı, ev aletleri ve elektronik eşyalardan oluşan 527 kaçak ürün ele geçirildi
Son Dakika Güncel Karabük'te takı, ev aletleri ve elektronik eşyalardan oluşan 527 kaçak ürün ele geçirildi - Son Dakika

Karabük'te takı, ev aletleri ve elektronik eşyalardan oluşan 527 kaçak ürün ele geçirildi

7 saat önce

Karabük'te, 527 kaçak ürün ele geçirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Karabük'te takı, ev aletleri ve elektronik eşyalardan oluşan 527 kaçak ürün ele geçirildi, System.String[]

Karabük'te, 527 kaçak ürün ele geçirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma sonucu S.A'nın gümrük kaçağı ürünler sattığını tespit etti.

Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda takı, ev aletleri ve elektronik eşyalardan oluşan 527 kaçak ürün ile 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:02 Kaynak: AA
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