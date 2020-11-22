Karabük'te takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Karabük'ün Yenice ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.O.U. (31) idaresindeki 78 YD 388 plakalı otomobil, Karabük- Zonguldak kara yolu Saray köyü yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı.
İhbar üzerinde olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan S.A. (16) yaralandı.
Yaralılar ambulansla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan bir süre trafiğe kapanan kara yolu aracın çekilmesiyle yeniden açıldı.
- Kaynak: AA
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