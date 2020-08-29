Karabük'te takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Karabük'te otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Z.B. idaresindeki 78 SS 890 plakalı otomobil, 100. Yıl Mahallesi 1010 nolu caddede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 18:01 - Kaynak: AA
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