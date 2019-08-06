Son Dakika Haberleri: Karabük'te "taklit ürün" operasyonu
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Karabük'te "taklit ürün" operasyonu

1 saat önce

Karabük'te düzenlenen operasyonda, ünlü markaların logolarının basılı olduğu 136 adet taklit ürün ele geçirildi.

Karabük'te
Karabük'te düzenlenen operasyonda, ünlü markaların logolarının basılı olduğu 136 adet taklit ürün ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bazı iş yerlerinde taklit ürün satıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.
Kent merkezinde bulunan 10 iş yerinde yapılan aramalarda, taklit olduğu değerlendirilen 57 adet telefon aksesuarı, 40 adet kol saati ve 39 adet tekstil ve kozmetik ürünü ele geçirildi.
İş yeri sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.
Başsavcı, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:39 Kaynak: AA
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