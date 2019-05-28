Son Dakika Haberleri: Karabük'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Karabük'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

31 dakika önce

Karabük'te jandarma ekipleri bir otomobilde bulunan tarihi eserlerin Konya'da satılacağı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Karabük'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, System.String[]
Karabük'te jandarma ekipleri bir otomobilde bulunan tarihi eserlerin Konya'da satılacağı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince M.A.'nın kullandığı otomobilde tarihi eserlerin bulunduğu ve Konya'da satacağı bilgisinin alınması üzerine araç Eskipazar ilçesi Köyceğiz Köyü Karabük- Ankara karayolunda durduruldu.

Araç sürücüsü M.A.'nın gözaltına alındığı operasyonda 1 adet göz yaşı şişesi, 1 adet kitabe, 1 adet tablet, 2 adet sikke, 4 adet tarihi obje, 1 adet kuru sıkı tabanca, 81 adet kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserlere el konulurken şüpheli M.A.'nın sorgusu sürüyor. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:18 Kaynak: İHA
Jandarma, Konya, Karabük, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şelaleden Atlayan Yabancı Uyruklu Genç Kayalıklara Çarparak Hayatını Kaybetti Drift yaparken kaldırımdaki adamı ezdi Turistik Doğu Ekspresi ilk seferi için yarın hareket edecek Borç parayla kurduğu tandırda günde 500 ekmek üretip tanesini 1 liradan satıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 16:49:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]