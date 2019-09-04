Son Dakika Haberleri: Karabük'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
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Karabük'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

2 saat önce

Karabük'te ve sikke ve tarihi eser niteliği taşıyan objeler ele geçirilen operasyonda bir kişi yakalandı.

Karabük'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Karabük'te ve sikke ve tarihi eser niteliği taşıyan objeler ele geçirilen operasyonda bir kişi yakalandı.

Karabük Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu jandarma, Aydınlıkevler Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 10 sikke ile tarihi eser niteliği taşıyan iki obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli A.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:10 Kaynak: AA
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