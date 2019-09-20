Karabük'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
1 saat önce
Karabük'teki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:40 Kaynak: AA
Karabük'teki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karabük Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.
Evdeki aramada Roma ve Osmanı dönemlerine ait 14 sikke ele geçirildi.
Olayla ilgili Y.Y. adlı şüpheli gözaltına alındı.
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