Son Dakika Haberleri: Karabük'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
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Karabük'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

1 saat önce

Karabük'teki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Karabük'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Karabük'teki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karabük Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Evdeki aramada Roma ve Osmanı dönemlerine ait 14 sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili Y.Y. adlı şüpheli gözaltına alındı.

Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:40 Kaynak: AA
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