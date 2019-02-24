Son Dakika Haberleri: Karabük'te Tarihi Eser Operasyonu

Karabük'te Tarihi Eser Operasyonu

1 saat önce

Karabük'te sikke, yüzük, ok ucu, haç, takı ve hayvan figürlü objelerin ele geçirildiği operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

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Karabük'te sikke, yüzük, ok ucu, haç, takı ve hayvan figürlü objelerin ele geçirildiği operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı tarihi eser satışı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İncelemeler sonunda takibe alınan O.Ç. ve K.A, Yeni Mahalle'de bir otomobilde gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada, 18 tarihi nitelikte yüzük, 11 ok ucu, 15 çeşitli ebatlarda haç, 143 sikke ve 40 takı ile hayvan figürlü objeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:26 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Güncel
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