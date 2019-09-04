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Karabük'te tarihi eser operasyonu

4 saat önce

Karabük'te yapılan tarihi eser operasyonunda 10 sikke ve 2 tarihi obje ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

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Karabük'te yapılan tarihi eser operasyonunda 10 sikke ve 2 tarihi obje ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbaratın ardından operasyon başlattı.


Yapılan operasyonda, A.K.'nin Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada 10 sikke ve iki tarihi obje ele geçirildi.


Operasyonda A.K. gözaltına alındı. - KARABÜK

Jandarma, Karabük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:13 Kaynak: İHA
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