Karabük'te tarihi konaklar beyaza büründü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'te tarihi konaklar beyaza büründü - Son Dakika

Karabük'te tarihi konaklar beyaza büründü

6 saat önce

Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu ilçesinde bulunan tarihi konaklar, kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Karabük'te tarihi konaklar beyaza büründü, System.String[]

Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu ilçesinde bulunan tarihi konaklar, kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kentte, iki gündür etkili olan kar yağışının ardından Tarihi Çarşı bölgesinde bulunan Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, cami, çeşme ve köprüler beyaz örtüyle kaplandı.

18, 19. ve 20. yüzyıl başlarında inşa edilen yaklaşık 2 bin geleneksel evin bulunduğu ilçe, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Beyazın hakim olduğu kış aylarında da kartpostallık görüntüler sunan tarihi yapılar, fotoğraf sanatçılarının vazgeçilmez çalışma alanları arasında yer alıyor.

Safranbolu'ya hakim bir noktada bulunan Hıdırlık Tepesi'nden tarihi yapıların güzelliğini izleyen yerli ve yabancı turistler, kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe bürünen manzarada fotoğraf çektirdi.

Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yoğun kar yağışı nedeniyle 35 ilde okullar tatil edildi
Kar yağışı eğitimi olumsuz etkiledi! 6 ilde okullar tatil edildi Türk ve Rus heyetleri İdlib'i görüştü! Rusya'ya 'Sorumluluğunu yerine getirmesi' mesajı verildi İBB Meclis'nde Göksel Gümüşdağ'ın yerine Zeynel Abidin Okul seçildi

Son Dakika Haberleri
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı
20:03 Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi
19:44 Saba Tümer, "Beckham'la aynı yatakta yattı" haberlerine isyan etti
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 20:58:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabük'te tarihi konaklar beyaza büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]