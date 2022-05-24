Tavuğun bovling labutuna benzeyen yumurtası şaşırttı - Son Dakika
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Tavuğun bovling labutuna benzeyen yumurtası şaşırttı

24.05.2022 20:26

Karabük'te bovling labutuna benzeyen tavuk yumurtası görenleri şaşırttı.

Karabük'te bovling labutuna benzeyen tavuk yumurtası görenleri şaşırttı.

Merkeze bağlı Arıcak köyünde yaşayan Ferhat Yıldırım, dün sabah kümesteki yumurtaları alırken bunlardan birinin farklı olduğunu gördü.

Yaklaşık 7 santimetre uzunluğunda bovling labutuna benzeyen yumurtayı görünce şaşıran Yıldırım, yumurtayı buzdolabına koyarak hatıra olarak saklamaya başladı.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, konuyla ilgili yetkililerle görüştüğünü belirterek "Yumurtanın şeklinin farklı olmasının tavuğun kalsiyum eksikliğinden kaynaklandığını söylediler. İlk görünce yumurta mı ya da faklı bir şey mi diye düşündüm. Sonra yumurta olduğunu anladım." dedi.

Tavuğun bovling labutuna benzeyen yumurtası şaşırttı
Tavuğun bovling labutuna benzeyen yumurtası şaşırttı
Tavuğun bovling labutuna benzeyen yumurtası şaşırttı
Tavuğun bovling labutuna benzeyen yumurtası şaşırttı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tavuğun bovling labutuna benzeyen yumurtası şaşırttı - Son Dakika


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