Son Dakika Haberleri: Karabük'te Tavuklu-pilav Yiyen 33 Kişi Zehirlendi

Karabük'te Tavuklu-pilav Yiyen 33 Kişi Zehirlendi

36 dakika önce

KARABÜK'te, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 10'u çocuk 33 kişi, iddiaya göre yedikleri tavuklu pilavdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te Tavuklu-pilav Yiyen 33 Kişi Zehirlendi, System.String[]
KARABÜK'te, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 10'u çocuk 33 kişi, iddiaya göre yedikleri tavuklu pilavdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

'Esnaf Günleri' etkinliği kapsamında, Kent Meydanı'na kurulan çadırda satılan tavuklu pilavdan yiyen ve aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 10'u çocuk 33 kişide, karın ağrısı ve mide bulantısı meydana geldi. 33 kişi, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından  Karabük ve Safranbolu'daki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan 33 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, tavuk pilav satıcısı ise ifadesi alınmak üzere emniyete  götürüldü. - K

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:15 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karabük'te Zehirlenen 35 Kişi Hastaneye Kaldırıldı Karabük'te Tavuklu-pilav Yiyen 33 Kişi Zehirlendi

Sudan'da Hükümet Feshedildi! Ülkede 1 Yıl OHAL İlan Edildi Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'ye Açtığı Suç Duyurusunun Nedenini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 00:51:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'te Tavuklu-pilav Yiyen 33 Kişi Zehirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]