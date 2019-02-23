Karabük'te Tavuklu-pilav Yiyen 33 Kişi Zehirlendi
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KARABÜK'te, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 10'u çocuk 33 kişi, iddiaya göre yedikleri tavuklu pilavdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
KARABÜK'te, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 10'u çocuk 33 kişi, iddiaya göre yedikleri tavuklu pilavdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
'Esnaf Günleri' etkinliği kapsamında, Kent Meydanı'na kurulan çadırda satılan tavuklu pilavdan yiyen ve aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 10'u çocuk 33 kişide, karın ağrısı ve mide bulantısı meydana geldi. 33 kişi, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük
ve Safranbolu
'daki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan 33 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, tavuk pilav satıcısı ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - K
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:15 Kaynak: DHA
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