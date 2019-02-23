Son Dakika Haberleri: Karabük'te Tavuklu Pilavdan 81 Kişi Zehirlendi

Karabük'te Tavuklu Pilavdan 81 Kişi Zehirlendi

1 saat önce

KARABÜK'te,'Esnaf Günleri' etkinliğinde çadırda satılan tavuklu pilavdan yedikten sonra zehirlenenlerin sayısı 81'e yükseldi.

Karabük'te Tavuklu Pilavdan 81 Kişi Zehirlendi, System.String[]
KARABÜK'te,'Esnaf Günleri' etkinliğinde çadırda satılan tavuklu pilavdan yedikten sonra zehirlenenlerin sayısı 81'e yükseldi. Çeşitli hastanelere başvuranlardan 60'sı taburcu edilirken 21'inin tedavisi devam ediyor.

Dün akşam, Karabük Kent Meydanı'nda düzenlenen 'Esnaf Günleri' etkinliğinde çadırda satılan tavuklu pilavdan yedikten sonra mide bulantısı ve baş ağrısıyla rahatsızlanan çok sayıda kişi Karabük ve Safranbolu'daki hastanelere akın etti. Mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiye hastaneye başvuran 8'i yabancı uyruklu, 20'si çocuk 81 kişi tedavi altına alındı. Serum tedavisi uygulanan 60 kişi taburcu edilirken halen 21 kişinin tedavisi devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından haşlanmış tavuk ile pilavdan alınan numune Kastamonu Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderildi. Pilav üstü haşlanmış tavuk satan bir kişi ise karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

- K

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:40 Kaynak: DHA

Safranbolu, Karabük, Güncel
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