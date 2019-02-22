Karabük'te Tavuklu Pilavdan Zehirlenen 33 Kişi Hastanelik Oldu.
1 saat önce
Karabük'te tavuklu pilavdan zehirlenen 33 kişi hastanelik oldu.
Karabük
'te tavuklu pilavdan zehirlenen 33 kişi hastanelik oldu.
KARABÜK'te, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 10'u çocuk 33 kişi, yedikleri tavuklu pilav nedeniyle zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Esnaf Günleri etkinliği kapsamında Kent Meydanına kurulan çadırda satılan tavuklu pilavdan yiyen aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 10'u çocuk 33 kişi karın ağrısı ve mide bulantısı yaşadı. 33 kişi gelen ambulanslarla Karabük ve Safranbolu
'daki hastanelere kaldırıldı. Tedavi gören 33 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, tavuk pilav satan kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:19 Kaynak: DHA
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