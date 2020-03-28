Karabük'te tedbirler arttı, kente giriş çıkışlar kayıt altına alınmaya başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'te tedbirler arttı, kente giriş çıkışlar kayıt altına alınmaya başlandı - Son Dakika

Karabük'te tedbirler arttı, kente giriş çıkışlar kayıt altına alınmaya başlandı

27 dakika önce

Karabük'ün giriş ve çıkışlarında yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri arttırılarak, şehir dışından gelen araçlar durdurularak yolcuların ateş ölçer cihazlarla kontrol edildikten sonra kayıt altına alınmaya başlandı.

Karabük'te tedbirler arttı, kente giriş çıkışlar kayıt altına alınmaya başlandı, System.String[]

Karabük'ün giriş ve çıkışlarında yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri arttırılarak, şehir dışından gelen araçlar durdurularak yolcuların ateş ölçer cihazlarla kontrol edildikten sonra kayıt altına alınmaya başlandı.

Özellikle Ankara ve İstanbul ile Kastamonu, Bartın ve Zonguldak illerine ulaşımın sağlandığı yollarda bulunan polis ve jandarma kontrol noktalarında Sağlık personelleri tarafından ateşleri ölçülerek, başka şehirlerden gelenler polis ekipleri tarafından tek tek kayıt altına alınıyor.

Yoğunlukla İstanbul'dan yola çıkan vatandaşların Kastamonu ve Sinop'taki köylerine köylerini gittikleri gözlemlenen uygulamada, sağlık ekipleri araçlarda bulunanların tek tek ateşlerini ölçerken, polis ekipleri ise şehir dışından gelenlerin tek tek kayıtlarını tuttu. Zaman zaman uzun kuyrukların oluştuğu uygulamada tüm araçlardaki yolcular tek tek kontrol edildikten sonra gönderiliyor.

Kontrol noktasında durdurulan şehirler arası yolcu otobüsünde iki kişinin ateşi yüksek çıkınca, onlara yakın oturanlar da ekiplerce aşağıya indirildi. Bir müddet sonra ikinci kez ölçümleri yapılan şahsıların ateşleri normal çıkınca herkes rahat nefes aldı. - KARABÜK

Kastamonu, İstanbul, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 05:41 Kaynak: İHA

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