Karabük'te tefecilik operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Karabük'te tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında H.K, B.Ç.B, F.B. ve E.A. gözaltına alındı.
Ekipler, şüphelilere ait adreslerde yaptıkları aramada 2 tabanca, 3 şarjör, 18 fişek, ajanda, 10 senet ve 2 dizüstü bilgisayar ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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