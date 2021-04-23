Karabük'te tekstil firması karantinaya alındı - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir tekstil atölyesi karantinaya alındı.

Safranbolu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Akçasu Mahallesi Yazıköy Caddesi'ndeki tekstil firmasında, birden fazla Kovid-19 pozitif vakanın tespit edilmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle 5 gün süreyle iş yeri karantinasının uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Kovid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla firmaya giriş ve çıkış noktalarının sınırlandırılmasına ve işletmenin çalışmasına bu süre zarfında ara verilmesine karar verildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İşletme sahibi tarafından iş yerinde her türlü dezenfektan işlemlerinin bu tarihler arasında yapılmasının sağlanmasına, iş yerinde çalışan işçilerden 27 Nisan'da alınacak PCR testi numunelerinin sonuçlarına göre işletmenin 28 Nisan tarihi ile iş başı yapabileceğinin/yapamayacağının İlçe Umuni Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yeniden değerlendirildikten sonra karar verilmesine oy birliği/çokluğuyla karar verilmiştir."