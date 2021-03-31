Karabük'te tematik denetimlerde 59 bin 483 lira ceza uygulandı - Son Dakika

Karabük Valiliği, İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda Kovid-19 ile mücadele kapsamında yapılan tematik denetimlerde bir haftada 180 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandığını bildirdi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, tematik denetimlerde il genelinde 19-25 Mart tarihlerinde 20 bin 851 kişi kontrol edildi, 9 bin 410 iş yeri, araç, gar, otogar, otel, spor tesisi, cami ve mescit, servis, düğün ve nikah salonu ve alışveriş merkezi denetlendi.

Vali, vali yardımcısı, kaymakam, il, ilçe müdürü olmak üzere 153 yönetici personelin katıldığı denetimlerde 857 ekipten oluşan 2 bin 787 personel görev yaptı.

Uygulamada 5 bin 381 restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kahvehane, kıraathane, kır, çay bahçesi, dernek lokali, 2 bin 722 şehir içi toplu ulaşım aracı, 34 şehirlerarası toplu ulaşım aracı, 52 gar, otogar, 18 otel, konaklama tesisi, kayak oteli ve tesisi, 70 okullara ait yemekhane ve kantin, 75 okul servisi, 123 organize sanayi tesisi, 184 berber, kuaför, hamam, sauna ve masaj salonu, 23 düğün ve nikah salonu, 360 alışveriş merkezi, market, kasap ve manav, 35 halı saha, ve spor tesisi, 333 cami ve mescit denetlendi.

Tedbirlere aykırı davrandığı tespit edilen 180 işletme/iş yeri ve kişiye işlem uygulandı, 59 bin 483 lira para cezası verildi.