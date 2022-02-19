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Karabük'te temizlik işçisi omzunda sokak kedisiyle çalışıyor - Son Dakika

Karabük'te temizlik işçisi omzunda sokak kedisiyle çalışıyor

19.02.2022 15:38
Karabük'te temizlik işçisi omzunda sokak kedisiyle çalışıyor

Karabük'te bir temizlik işçisinin omzunda sokak kedisiyle çalışması, cep telefonuyla görüntülendi.

Karabük'te bir temizlik işçisinin omzunda sokak kedisiyle çalışması, cep telefonuyla görüntülendi.

Karabük Belediyesinde temizlik personeli olarak çalışan Mustafa Karagöz (49), Kayabaşı Mahallesi'nde omzunda sokak kedisiyle çevre temizliği yaptı.

Çevredekiler bu anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Görüntülerde, Karagöz'ün omzunda sokak kedisiyle temizlik çalışmasını ara vermeden sürdürdüğü yer alıyor.

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Mustafa Karagöz, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te temizlik işçisi omzunda sokak kedisiyle çalışıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te temizlik işçisi omzunda sokak kedisiyle çalışıyor - Son Dakika
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