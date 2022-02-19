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Karabük'te temizlik işçisi omzunda sokak kedisiyle çalışıyor - Son Dakika

Karabük'te temizlik işçisi omzunda sokak kedisiyle çalışıyor

19.02.2022 16:48

Karabük'te bir temizlik işçisinin omzunda sokak kedisiyle çalışması, cep telefonuyla görüntülendi.

Karabük'te bir temizlik işçisinin omzunda sokak kedisiyle çalışması, cep telefonuyla görüntülendi.

Karabük Belediyesinde temizlik personeli olarak çalışan Mustafa Karagöz (49), Kayabaşı Mahallesi'nde omzunda sokak kedisiyle çevre temizliği yaptı.

Çevredekiler bu anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Görüntülerde, Karagöz'ün omzunda sokak kedisiyle temizlik çalışmasını ara vermeden sürdürdüğü yer alıyor.

Karabük'te temizlik işçisi omzunda sokak kedisiyle çalışıyor
Karabük'te temizlik işçisi omzunda sokak kedisiyle çalışıyor
Karabük'te temizlik işçisi omzunda sokak kedisiyle çalışıyor

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Karabük'te temizlik işçisi omzunda sokak kedisiyle çalışıyor Karabük'te temizlik işçisi omzunda sokak kedisiyle çalışıyor Güneşli havayı fırsat bilenler Safranbolu'ya akın etti Güneşli havayı fırsat bilenler Safranbolu'ya akın etti Sansargiller ailesinden gelincik türü olan vizon böyle görüntülendi Sansargiller ailesinden gelincik türü olan vizon böyle görüntülendi

Mustafa Karagöz, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te temizlik işçisi omzunda sokak kedisiyle çalışıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te temizlik işçisi omzunda sokak kedisiyle çalışıyor - Son Dakika
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