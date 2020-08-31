Karabük'te termometre 40 dereceyi gösterdi - Son Dakika

KARABÜK'te termometreler öğle saatlerinde 40 dereceyi gösterirken sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için gölgelik alanları tercih etti.

Karabük öğle saatlerinde aşırı sıcak havanın etkisi altına girdi. Yükselen sıcaklığın ardından Karabük'te termometreler 40 dereceyi gördü. Aşırı sıcaklardan bunalanlar serinlemek için farklı yollar denedi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar ise serinlemek için gölgelik aradı. Kavurucu sıcaklarda dışarıda olan vatandaşlar, ağaç altlarında oturarak serinlemeye çalıştı. Serinlemek isteyen bazı vatandaşlar ise çeşme başlarına geçerek elini yüzünü yıkayıp su içti.

Sıcak havadan bunalan ve ağaç altında serinlemeye çalışan Mevlut Yetgin, "Bu sıcakta ağaçların altında hava alıyoruz. O kadar sıcak ki dışarı bile çıkamıyoruz. Sıcaktan kapalı mekanlara giremiyoruz, evin içerisinde zaten durulmuyor. Bizde böyle ağaçların altında gölgede oturuyoruz" dediMETEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SICAKLIK UYARISIKarabük Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.