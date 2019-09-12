Son Dakika Haberleri: Karabük'te terör örgütü DEAŞ operasyonu
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Karabük'te terör örgütü DEAŞ operasyonu

35 dakika önce

Karabük'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Karabük'te terör örgütü DEAŞ operasyonu, System.String[]

Karabük'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.


İstanbul ve Karabük Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik çalışması kapsamında, daha önce örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü iddia edilen yabancı uyruklu bir şüphelinin Karabük'te olduğunu belirledi.

Kent merkezinde tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu Y.A.S.S. (47) gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:16 Kaynak: AA
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