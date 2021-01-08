Ters yönde giden otobüs sahibine 1339 lira ceza kesildi - Son Dakika

Ters yönde giden otobüs sahibine 1339 lira ceza kesildi

08.01.2021 21:03

Karabük'te ters yönde ilerleyen otobüs sahibine 1339 lira ceza uygulandı.

Karabük'te ters yönde ilerleyen otobüs sahibine 1339 lira ceza uygulandı.

Karabük Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karabük- Bartın kara yolu Kirkille mevkisinde, 78 S 0181 plakalı otobüsün yapılan inceleme sonrası ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşürdüğünün tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, araç sahibine "aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü kara yolunda araçların ters istikamette sürülmesi" maddesi gereğince 1339 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Ters yönde giden otobüs sahibine 1339 lira ceza kesildi
Ters yönde giden otobüs sahibine 1339 lira ceza kesildi
Ters yönde giden otobüs sahibine 1339 lira ceza kesildi
Ters yönde giden otobüs sahibine 1339 lira ceza kesildi

Karabük, Bartın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ters yönde giden otobüs sahibine 1339 lira ceza kesildi - Son Dakika


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