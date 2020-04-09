Karabük'te ters yönde giden sürücüye 1228 lira ceza kesildi - Son Dakika

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Karabük'te ters yönde giden sürücüye 1228 lira ceza kesildi
6 saat önce
Karabük'te ters yönde ilerleyen sürücüye 1228 lira ceza uygulandı.
Karabük'te ters yönde ilerleyen sürücüye 1228 lira ceza uygulandı.
Karabük Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karabük- Bartın kara yolu Beştepeler mevkisinde, M.G. idaresindeki 06 DJ 2782 plakalı otomobilin yapılan inceleme sonrası ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşürdüğünün tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, araç sahibine 1228 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 03:58 Kaynak: AA
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