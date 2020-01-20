Karabük'te TFF C antrenörlük kursu başladı

Türkiye Futbol Federasyonu Zonguldak Şubesi Ali Kemal Ergüven Grassroots-C Lisans Antrenör Kursu Karabük'te 30 antrenör adayının katılımı ile başladı.



Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda 10 gün sürecek kursta adaylar TFF Antrenörleri tarafından verilen pratik ve uygulamalı derslere katılacak.



TFF Resmi İnternet Sitesi'nden başvurularını yapmış, puan sıralamasına göre talimatlara uygun adayların oluşturduğu TFF Zonguldak Şubesi Ali Kemal Ergüven Grassroots-C Lisans Antrenör Kursu başladı.



Zonguldak TÜFAD (Türkiye Futbol Antrenörler Derneği) Başkanı Ahmet Birdal, Karabük ASKF(Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu) Başkanı İhsan Çevik, Zonguldak TÜFAD Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Emanet ve Zonguldak TÜFAD üyesi Ozan Şentürk kursun adına düzenlendiği uzun yıllar Karabük ASKF Başkanlığı yapmış merhum Ali Kemal Ergüven'in oğlu Hasan Tahsin Ergüven'e plaket takdim etti.



Kursta, TFF Eğitim departmanından antrenörler Dr. Atilla Yüce ve Adem Tandoğan tarafından pratik ve teorik dersler veriliyor. Kurs bitiminde yapılacak sınavlar sonucunda kursu başarıyla bitiren adaylar amatör futbol faaliyetlerinin her yaş grubunda teknik adam, en üst kadınlar ligi dışındaki kadın liglerinde teknik sorumlu ve tüm kadın liglerinde antrenör olarak görev yapabilecekler. - KARABÜK