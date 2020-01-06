Karabük'te tipi ve kar etkili oluyor - Son Dakika
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Karabük'te tipi ve kar etkili oluyor

6 saat önce

Karabük'te tipi ve kar yağışı etkili olurken, İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan Kemikli rampalarında sürücüler zor anlar yaşıyor.

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Karabük'te tipi ve kar yağışı etkili olurken, İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan Kemikli rampalarında sürücüler zor anlar yaşıyor. Kar yağışı nedeniyle oluşan buzlanmalar sonucu da maddi hasarlı kazaların yaşandığı yollarda, karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmasını aralıksız sürdürüyor.


Öğlen saatlerinde etkisini artıran tipi ve kar yağışı, yüksek kesimler başta olmak üzere Eskipazar ilçesi ve Karabük- Bolu Karayolu'nda etkisini sürüdürüyor. Yoğun sis, tipi ve kar yağışı nedeniyle sürücüler kontrollü ilerlerken, karayolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanmanın olduğu Söğütlüçeşme mevkisinde bir araç kayarak refüje girdi. Yaralanmanın olmadığı olayda, araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Yolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.


Sürücüler, yağış ve gizli buzlanma nedeniyle ışıklı tabelalar ile polis ekipleri tarafından hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılıyor. - KARABÜK

Karadeniz, İstanbul, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:08 Kaynak: İHA
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