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Karabük'te tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
6 saat önce
Karabük'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 07:44 Kaynak: AA
Karabük'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, T.C.A. (18) yönetimindeki 78 AD 350 plakalı otomobil, 75. Yıl Mahallesi 2 nolu cadde üzerinde aynı istikamette seyreden T.K. (33) idaresindeki 06 EF 5387 plakalı tır ile çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan S.E. (17) ve K.M.T (17) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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