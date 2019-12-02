Son Dakika Haberleri: Karabük'te tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Karabük'te tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

6 saat önce

Karabük'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Karabük'te tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Karabük'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, T.C.A. (18) yönetimindeki 78 AD 350 plakalı otomobil, 75. Yıl Mahallesi 2 nolu cadde üzerinde aynı istikamette seyreden T.K. (33) idaresindeki 06 EF 5387 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan S.E. (17) ve K.M.T (17) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 07:44 Kaynak: AA
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