Karabük'te tırın dorsesinden düşen demirler trafiği aksattı - Son Dakika
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Karabük'te tırın dorsesinden düşen demirler trafiği aksattı

7 saat önce

Karabük'te bir tırın dorsesinden yola düşen demirler, ulaşımın aksamasına yol açtı.

Karabük'te tırın dorsesinden düşen demirler trafiği aksattı, System.String[]

Karabük'te bir tırın dorsesinden yola düşen demirler, ulaşımın aksamasına yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Satılmış Ç. idaresindeki 78 BL 665 plakalı tır, Kardemir Kavşağı'ndan dönmeye çalıştığı sırada, dorsesindeki demirler yola saçıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen trafik polisleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Tırdan düşen demirler nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmada, iş makinesiyle demirlerin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Öte yandan, sürücüye 2 bin lira ceza kesildiği öğrenildi.

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:00 Kaynak: AA
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