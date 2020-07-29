Karabük'te toplu bayramlaşma yasaklandı - Son Dakika

Karabük Valiliği, Kurban Bayramı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bayramlaşma dahil toplu etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulu tarafından Kurban Bayramı'nda, arife günü yapılacak mezarlık ziyaretlerinin toplu olarak yapılmamasına, mezarlık ziyaretlerinde sosyal mesafe kuralına riayet edilmesine, mutlaka maske takılmasına ve mezarlıklarda herhangi bir ikramda bulunulmamasına karar verildiği belirtildi.

Toplu bayram yemeklerinin de yapılmasının yasaklandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bayram namazı kılınacak camilerin içinde ve bahçe/avlularında yoğunluk oluşmaması için Valilik/Kaymakamlıklarca uygun görülen açık alanlarda da alınacak tedbirler çerçevesinde bayram namazı kılınabilmesine, özellikle birden fazla mahallesi bulunan köylerde bayram namazlarının tüm mahalle camilerinde kılınmasına ve tek bir camide toplanarak yoğunluk oluşturulmamasına karar verilmiştir."

Toplu bayramlaşma yok

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bayram namazı sonrası toplu bayramlaşmaların yapılmamasına ve namaz çıkışında vatandaşların, kalabalık olmasına mahal vermeden camiden ayrılmalarına, köy ve mahallelerde bayramlaşma merasimlerinin salgın riskini artıracağı gerekçesi ile yapılmamasına, bayramda kesilen hayvanlara ait hastalıklı organların ve kesim sırasında oluşan atıkların kist hidatik riskine karşı kesinlikle evcil ve yabani hayvanlara verilmemesine karar verildi. Gerek hayvan satış, gerekse kurban kesim yerlerinde alınacak tedbirler çerçevesinde Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş tüm kurallara işletme sahipleri, çalışanlar ve hizmet alan vatandaşlar eksiksiz uymalıdır."