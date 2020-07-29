Karabük'te toplu bayramlaşma yasaklandı - Son Dakika

KARABÜK Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşma, toplu yemek ve etkinlikleri yasakladı.

Karabük Valiliği koronavirüs salgını nedeniyle Kurban Bayramı'nda yapılan toplu etkinliklerle ilgili olarak kararlar aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, özellikle arife günü mezarlık ziyaretlerinin toplu yapılmamasına özen gösterilmesi istenilerek, "Özellikle arife günü yapılacak olan mezarlık ziyaretlerinin toplu olarak yapılmamasına özen gösterilmesine, mezarlık ziyaretlerine sosyal mesafe kuralına riayet edilmesine, mutlaka maske takılmasına ve mezarlıklarda herhangi bir ikramda bulunulmamasına, tüm ilimiz genelinde ilçe ve köyler dahil bayram nedeniyle yapılacak toplu yemeklerin ve toplu etkinliklerin yasaklanmasına" ifadelerine yer verildi.