Karabük'te toprak kayması meydana geldi: 5 ev tedbir amaçlı boşaltıldı - Son Dakika
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Karabük'te toprak kayması meydana geldi: 5 ev tedbir amaçlı boşaltıldı

23.06.2022 11:54

Karabük'te toprak kayması meydana geldi: 5 ev tedbir amaçlı boşaltıldı Karabük'te yağmurların ardından yumuşayan toprağın kayması sonucu meydana gelen heyelanda 5 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Karabük'te toprak kayması meydana geldi: 5 ev tedbir amaçlı boşaltıldı

KARABÜK - Karabük'te yağmurların ardından yumuşayan toprağın kayması sonucu meydana gelen heyelanda 5 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Atatürk Mahallesi Dağ Sokak'ta yağışların ardından toprağın yumuşaması sonucu heyelan meydana geldi. Gürültüye uyanan mahalleli durumu polis ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan ekipler heyelan bölgesine şerit çekerken, yıkılma ve toprak kayması tehlikesiyle karşı karşıya kalan 5 evi tedbir amaçlı boşalttı.

Heyelandan en çok etkilenen evde oturan Melek Güloğlu, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, olay sırasında uyuduklarını, komşularının seslenmesi ile haberi olduğunu söyledi.

Gece saat 03.00'e kadar dışarıda bekledikten sonra oğlunun evine gittiğini ifade eden Güloğlu, polis ve AFAD ekiplerinin inceleme yaptığını belirtti.

Güloğlu, yamaç eteklerinde bulunan evlerinde tehlike altında olduğu için boşaltıldığını aktardı.

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Kaynak: İHA

Karabük, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te toprak kayması meydana geldi: 5 ev tedbir amaçlı boşaltıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te toprak kayması meydana geldi: 5 ev tedbir amaçlı boşaltıldı - Son Dakika
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