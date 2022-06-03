Toz taşınımı etkili oldu - Son Dakika
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Toz taşınımı etkili oldu

03.06.2022 14:17

Karabük'te toz taşınımı nedeniyle araçların üzerinde toz birikintileri oluştu.

Karabük'te toz taşınımı nedeniyle araçların üzerinde toz birikintileri oluştu.

Gece saatlerinde kentte sağanak ve toz taşınımı etkili oldu.

Araçları toz birikintisiyle kaplanan sürücülerin bazıları kendi imkanlarıyla bazıları da benzin istasyonlarında araçlarının temizlenmesini sağladı.

Başar Yılmaz, sabah işe gitmek için evden çıktığında otomobilinin kirlendiğini gördüğünü söyledi.

Otomobilinin tozla kaplandığını belirten Yılmaz, kendi imkanlarıyla camları sildiğini ifade etti.

Abdullah Özay da sabah aracını çamur içinde bulduğunu ve işe gitmeden önce yıkattığını kaydetti.

Toz taşınımı etkili oldu
Toz taşınımı etkili oldu
Toz taşınımı etkili oldu
Toz taşınımı etkili oldu
Toz taşınımı etkili oldu
Toz taşınımı etkili oldu
Toz taşınımı etkili oldu
Toz taşınımı etkili oldu
Toz taşınımı etkili oldu

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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