KARABÜK'TE TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞU KUTLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

KARABÜK'TE TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞU KUTLANDI

01.05.2022 00:11

Karabük'te, Trabzonspor taraftarları takımlarının şampiyon olmasını doyasıya kutladı.

Karabük'te, Trabzonspor taraftarları takımlarının şampiyon olmasını doyasıya kutladı.

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, 2-2 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala mutlu sona ulaştı. Trabzonspor'un şampiyon olması Karabük'te coşkuyla kutlandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte bordo-mavili taraftarlar, 100. Yıl Mahallesi 1003 No'lu Cadde üzerinde toplandı. Trabzonspor bayraklarıyla caddede bir araya gelen taraftarlar, meşaleler yakarak şampiyonluk şarkıları söyledi. Taraftarlar, araçlarıyla da kentte tur atarak takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

KARABÜK'TE TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞU KUTLANDI
KARABÜK'TE TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞU KUTLANDI
KARABÜK'TE TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞU KUTLANDI
KARABÜK'TE TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞU KUTLANDI
KARABÜK'TE TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞU KUTLANDI
KARABÜK'TE TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞU KUTLANDI
KARABÜK'TE TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞU KUTLANDI
KARABÜK'TE TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞU KUTLANDI
KARABÜK'TE TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞU KUTLANDI
KARABÜK'TE TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞU KUTLANDI

YORUMLAR
500
Bursa'da Trabzonspor'un şampiyonluğu coşkuyla kutlandı Bursa'da Trabzonspor'un şampiyonluğu coşkuyla kutlandı SPOR İzmir'de Trabzonspor'un şampiyonluğu coşkuyla kutlandı SPOR İzmir'de Trabzonspor'un şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARABÜK'TE TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞU KUTLANDI - Son Dakika


Son Dakika
00:35 Antalyaspor, Trabzonspor maçından sonra açıkladı: Futbolcularımızı dövdüler
00:21 İmamoğlu'nun, Trabzonspor için paylaştığı tebrik görselindeki detay gündem oldu
00:14 Fenerbahçeliler, Bağdat Caddesi'nde şampiyonluğu kutlayan Trabzonluları taşladı
00:05 Canlı yayında Abdullah Avcı ve muhabir ne yapacağını şaşırdı!
23:42 Hadise ve Mehmet Dinçerler, davetlileri görüntü almamaları için tek tek uyarmışlar
23:29 Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler Çırağan'da evlendi!
23:27 Bağdat Caddesi'nde Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarı birbirine girdi
23:19 Trabzonspor'a şampiyonluğu için tebrik mesajları yağıyor
23:12 Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından Fenerbahçe'den olay çağrı: Savcılar göreve
23:06 Dünya, Trabzonspor maçı sonrası ortaya çıkan görüntüyü konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 00:43:22. #1.12#
SON DAKİKA: KARABÜK'TE TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞU KUTLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement