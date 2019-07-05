Son Dakika Haberleri: Karabük'te trafiğe kayıtlı araç 66 bin 680'e geriledi
Son Dakika Ekonomi Haber

Karabük'te trafiğe kayıtlı araç 66 bin 680'e geriledi

45 dakika önce

Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs 2019 sonu itibariyle bir önceki aya göre 48 araç düşüşle 66 bin 680'e geriledi.

Karabük'te trafiğe kayıtlı araç 66 bin 680'e geriledi, System.String[]
Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs 2019 sonu itibariyle bir önceki aya göre 48 araç düşüşle 66 bin 680'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs2019 Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs 2019 sonu itibariyle 23 milyon 39 bin 551 adet oldu. Karabük'te ise bu sayı Nisan ayında 66 bin 728 iken Mayıs ayında 66 bin 680'e geriledi. Karabük'te trafiğe kayıtlı 66 bin 680 araçtan 41 bin 340'ı otomobil olurken, 9 bin 716'sı kamyonet, 3 bin 30 kamyon, 4 bin 141 motosiklet, bin 734 minibüs, 620 otobüs, 5 bin 849 traktör ve 250 adette özel amaçlı araç olduğu belirtildi. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:19 Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik Kurumu, türkiye, karabük, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meclis lokantasında fiyatlara zam kararı alındı: Çorba 2 TL'ye çıkabilir Kurbanlıkların kilo fiyatları belli oldu Bakan Albayrak: 17 yıllık AK Parti döneminde ilk defa cari fazla vereceğiz Rusya'dan S-400'lerin teslimatıyla ilgili açıklama: Planlandığı gibi devam ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 14:05:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'te trafiğe kayıtlı araç 66 bin 680'e geriledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]