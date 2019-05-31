Son Dakika Haberleri: Karabük'te trafiğe kayıtlı araç 66 bin 728 oldu
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Karabük'te trafiğe kayıtlı araç 66 bin 728 oldu

1 saat önce

Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan 2019 sonu itibariyle 66 bin 728 oldu.

Karabük'te trafiğe kayıtlı araç 66 bin 728 oldu, System.String[]
Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan 2019 sonu itibariyle 66 bin 728 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Nisan 2019 Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan 2019 sonu itibariyle 23 milyon 8 bin 927 adet oldu. Karabük'te ise bu rakam 66 bin 728 olarak açıklanırken, Karabük'te trafiğe kayıtlı 66 bin 728 araçtan 41 bin 430'u otomobil olurken, 9 bin 714'ü kamyonet, 3 bin 25 kamyon, 4 bin 106 motosiklet, bin 738 minibüs, 625 otobüs, 5 bin 842 traktör ve 248 adette özel amaçlı araç olduğu belirtildi. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:02 Kaynak: İHA
Ekonomi
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