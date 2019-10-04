Son Dakika Haberleri: Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı
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Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı

1 saat önce

Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos 2019 itibariyle bir önceki aya göre 14 araç artışla 66 bin 579 oldu.

Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı, System.String[]

Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos 2019 itibariyle bir önceki aya göre 14 araç artışla 66 bin 579 oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2019 Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos 2019 sonu itibariyle 23 milyon 113 bin 30 oldu.


Karabük'te ise bu sayı temmuz ayında 66 bin 565 iken 14 araç artışla Ağustos ayında 66 bin 579'a yükseldi. Karabük'te trafiğe kayıtlı 66 bin 579 araçtan 41 bin 202'si otomobil olurken, 9 bin 715'i kamyonet, 3 bin 27'si kamyon, 4 bin 197'si motosiklet, bin 722'si minibüs, 609'u otobüs, 5 bin 854'ü traktör ve 253 de özel amaçlı araç olduğu belirtildi. - KARABÜK

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Karabük, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:49 Kaynak: İHA
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