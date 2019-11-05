Son Dakika Haberleri: Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı düştü
Son Dakika Ekonomi Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı düştü

Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı düştü

6 saat önce

Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül 2019 itibariyle bir önceki aya göre 53 araç düşüşle 66 bin 526 oldu.

Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı düştü, System.String[]

Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül 2019 itibariyle bir önceki aya göre 53 araç düşüşle 66 bin 526 oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2019 Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül 2019 sonu itibariyle 23 milyon 132 bin 670 oldu.


Karabük'te ise Ağustos ayında 66 bin 579 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayında 53 araç düşüşle 66 bin 526'ya geriledi. Karabük'te trafiğe kayıtlı 66 bin 526 araçtan 41 bin 1371'si otomobil olurken, 9 bin 719'u kamyonet, 3 bin 17'si kamyon, 4 bin 211'si motosiklet, bin 718'i minibüs, 607'si otobüs, 5 bin 864'ü traktör ve 253 de özel amaçlı araç olduğu belirtildi. - KARABÜK

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Karabük, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:43 Kaynak: İHA
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