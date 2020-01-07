Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı düştü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı düştü - Son Dakika Ekonomi

Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı düştü

7 saat önce

Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım 2019 itibariyle 66 bin 20 oldu.

Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı düştü, System.String[]

Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım 2019 itibariyle 66 bin 20 oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2019 Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım 2019 sonu itibariyle 23 milyon 170 bin 769 oldu.


Karabük'te ise Ekim ayında 66 bin 311 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayında 291 araç düşüşle 66 bin 20'ye geriledi. Karabük'te trafiğe kayıtlı 66 bin 20 araçtan; 40 bin 676'sı otomobil olurken, 9 bin 664'ü kamyonet, 3 bin 13'ü kamyon, 4 bin 240'ı motosiklet, bin 704'ü minibüs, 603'ü otobüs, 5 bin 869'u traktör ve 251 de özel amaçlı araç olduğu belirtildi. - KARABÜK

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Karabük, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye geçen yıl en fazla İtalya'ya fındık sattı
Yerli otomobil için aylık 4 bin 500 lira bursla doktoralı mühendisler yetiştirilecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Libya ve Suriye krizini ele alacak Avrupa Birliği'nden Libya açıklaması: Türkiye'nin asker gönderme planını reddediyoruz

Son Dakika Haberleri
18:56 SPK haftalık bülteni - Son Dakika Ekonomi
18:48 Borsada değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:48 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi
18:46 Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:44 Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
16:58 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları normale döndü - Son Dakika Ekonomi
16:25 Van'da ele geçirilen 80 kilogram trüf mantarı, 27 bin 100 liraya satıldı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 19:50:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]