Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı düşüşte - Son Dakika
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Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı düşüşte

6 saat önce

Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık 2019 itibariyle 65 bin 686 oldu.

Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı düşüşte, System.String[]

Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık 2019 itibariyle 65 bin 686 oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2019 Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık 2019 sonu itibariyle 23 milyon 503 bin 49 oldu.


Karabük'te ise Kasım ayında 66 bin 020 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayında 334 araç düşüşle 65 bin 686'ya geriledi. Karabük'te trafiğe kayıtlı 65 bin 686 araçtan; 40 bin 339'u otomobil olurken, 9 bin 605'i kamyonet, 3 bin 4'ü kamyon, 4 bin 249'u motosiklet, bin 704'ü minibüs, 594'ü otobüs, 5 bin 882'si traktör ve 249'u da özel amaçlı araç olduğu belirtildi. - KARABÜK

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Karabük, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:10 Kaynak: İHA
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