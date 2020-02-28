Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısında artış - Son Dakika
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Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısında artış

6 saat önce

Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak 2020 itibariyle 65 bin 804 oldu.

Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısında artış, System.String[]

Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak 2020 itibariyle 65 bin 804 oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2020 Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak 2020 sonu itibariyle 23 milyon 245 bin 409 oldu.


Karabük'te ise Aralık ayında 65 bin 686 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı 118 artışla 65 bin 804'e yükseldi.


Karabük'te trafiğe kayıtlı 65 bin 804 araçtan; 40 bin 485'i otomobil olurken, 9 bin 629'u kamyonet, 3 bin 13'ü kamyon, 4 bin 254'ü motosiklet, bin 709'u minibüs, 591'i otobüs, 5 bin 877'si traktör ve 246'sı da özel amaçlı araç olduğu belirtildi. - KARABÜK

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Karabük, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:16 Kaynak: İHA
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